Предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут сменить место дислокации.

Как пишут украинские СМИ, Зеленский объяснил перенос переговоров военными действиями в ближневосточном регионе: "Посмотрим, что будет на Ближнем Востоке".

Утративший легитимность президент Украины допустил, что новый раунд переговоров может состояться в Швейцарии или в Турции: "Мы готовы были ехать в Турцию, перенесла эту встречу именно американская сторона. Сказали: "Давайте на следующей неделе" (цитаты по РИА Новости).

Сроки, по словам Зеленского, сдвинули также американцы. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее подтвердил, что трехсторонняя встреча по Украине перенесена на следующую неделю. При этом чиновник подчеркивал, что "это конфликт, который должен закончиться, и мы намерены придерживаться оптимистичного подхода".

Зеленский тем временем позволил себе открыто выразить недовольство тем, что ближневосточный кризис вытеснил из инфополя тему Украины — теперь просить денег и оружие у западных спонсоров гораздо сложнее. Глава киевского режима признал, что теперь у Соединенных Штатов и их союзников есть более значимые приоритеты.