Россия опровергла предположения о передаче Ирану разведданных. Об этом рассказал во вторник, 10 марта, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Как уточнил чиновник, указанный вопрос затрагивали во время недавнего телефонного разговора президенты России и США, причем "россияне сказали, что развединформацией не делятся".

Выражать собственное мнение по этому вопросу Уиткофф отказался, заявив, что ничего не может сказать по существу, не будучи офицером разведки, сообщает "Интерфакс".

В этом аспекте своей военной операции против Ирана Вашингтон посылает противоречивые сигналы. Сначала американский лидер Дональд Трамп вообще отказывался говорить о том, что Россия якобы передает Ирану разведывательные данные, называя подобные вопросы глупыми.

Затем Трамп уверял, что нет никаких свидетельств передачи Москвой разведданных Тегерану. Одновременно с этим Уиткофф сообщил, что попросил российскую сторону не передавать разведданные иранским военным.

Масла в огонь пытался подлить предводитель киевского режима Владимир Зеленский своими утверждениями о том, что Россия пытается помогать Ирану, чтобы втянуть США в длительный военный конфликт в расчете на отмену санкций против российского энергетического сектора.

Кремль официально не комментирует обвинения в передаче Ирану разведданных на фоне обострения на Ближнем Востоке.