В Америке сенсация!.. Агенты Министерства внутренней безопасности провернули операцию, в ходе которой получили сверхсекретный прибор, позволявший русским одурманивать американских граждан.

"Си Би Эс" сообщили, что устройство было приобретено подразделением Министерства внутренней безопасности за счет средств Пентагона за более чем восьмизначную сумму. Это миллионы долларов. Это была сделка, которую описали как "связанную с Россией".

Не просто связанную с Россией. Газеты сообщили, что у неназванной преступной группировки американские агенты купили прибор, который провоцирует так называемый "гаванский синдром", от которого американцы за границей чуть не с ума сходят, память отшибает, симптоматика сильно напоминает жёсткое похмелье. Штука позабористее "рашен водки".

Эффект назвали "гаванским синдромом", потому что страдали от него американцы, работавшие в кубинской столице и в Москве. Американские эксперты много десятилетий удивлялись и рассказывали прессе, что русские исхитрились создать страшное устройство, излучающее электромагнитные волны, которые действуют почему-то только на американских дипломатов, военных и тайных агентов за рубежом. Получив от русской мафии загадочный ящик, приступили к испытаниям.

Журналисты побежали в Пентагон с вопросами. Там ответили: да, устройство расковыряли, внутри русские детали. Но как работает - непонятно. А чего непонятного? Синдром-то хорошо известен - у тех, кто несет службу в Москве, например, где многие бары работают круглосуточно. Вот кадры 2022 года. Американский морской пехотинец возвращается явно со спецзадания в родное американское посольство в Москве. Гаванский синдром такой силы, что на ногах еле держится.

Как работает, непонятно. Но деньги потрачены. Отчитываться надо. На помощь американским военным растратчикам пришел сам президент США. Заявил, что при захвате Мадуро в Венесуэле американцы использовали секретный прибор под названием "дезориентатор". А что купили за бешеные миллионы у какой-то русской преступной группировки – остаётся загадкой.

Закусывать надо. А то от "гаванского синдрома" не избавиться тем, у кого в действительности всё не так, как на самом деле.