Шесть мирных жителей погибли, еще 37 человек получили ранения в результате ракетного удара по Брянску. Такие данные привел во вторник, 10 марта, глава Брянской области Александр Богомаз.

Как рассказал губернатор, все пострадавшие доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

При этом жителей Брянска просят ограничить нахождение на улице и закрыть окна в помещениях — зафиксировано загрязнение продуктами горения в Советском районе, где был нанесен удар по заводу.

Случившееся не оставили без внимания в ООН. Представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что "мы ясно заявляли, что выступаем против ударов по гражданским и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили" (цитата по РИА Новости).

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что ответственность за случившееся лежит на ВСУ. Как заявил утративший легитимность президент Украины, "главком Сырский рассказал мне, что операция прошла успешно".