США сели в лужу с заявлением о прорыве блокады Ормузского пролива

Министр энергетики США Крис Райт удалил собственное заявление в соцсетях о том, что американские военные якобы успешно сопроводили нефтяной танкер через Ормузский пролив.

Райт во вторник, 10 марта, опубликовал в социальной сети Х пост следующего содержания: "ВМС США успешно эскортировали нефтяной танкер через Ормузский пролив, чтобы гарантировать сохранение поставок нефти на глобальные рынки".

Однако вскоре после публикации этот пост исчез — автор удалил его по неизвестной причине.

Свет на случившееся пролил представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини. Он опроверг любые предположения о возможности прорыва блокады Ормузского пролива, подчеркнув, что "ни один из кораблей США во время войны даже не осмеливается приблизиться к Оманскому и Персидскому заливам, а также Ормузскому проливу" (цитата по РИА Новости).

После начала военных операций США и Израиля против Ирана возникла реальная угроза тотальной блокады Ормузского пролива — важнейшей энергетической артерии, через которую транспортируют до 20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% сжиженного природного газа. Ситуацию усугубляют удары по нефтегазовой инфраструктуре крупнейших экспортеров энергоресурсов в регионе — нефтеперерабатывающие заводы и СПГ-терминалы останавливают работу.

Тем временем Корпус стражей исламской революции заявил, что разрешение на проход судов, в том числе танкеров с нефтью, через Ормузский пролив могут выдать любой арабской или европейской стране, но только при соблюдении одного условия: от государства требуется выслать со своей территории послов США и Израиля.