Заявление президента США Дональда Трампа о снятии санкций с России стало настоящим ударом для предводителя киевского режима Владимира Зеленского. На это указывают японские интернет-пользователи.

Речь идет об ослаблении ограничительных мер в отношении российских энергетических ресурсов — Соединенные Штаты пошли на такой шаг в свете резкого подорожания нефти и газа из-за войны в ближневосточном регионе.

Как пишет один из пользователей Yahoo News Japan, "Дональд Трамп и Владимир Путин смогли переломить устоявшуюся структуру отношений между странами".

Другой комментатор отмечает: "Зеленскому снова дали под зад ногой. Уже пятый раз подряд, кстати".

Также японцы указывают на то, что "Запад опять остался в проигрыше", а "Владимир Путин и Дональд Трамп наладили хорошие отношения" (цитаты по РИА Новости).

Ранее утратившего легитимность президента Украины осадила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Чиновница заявила, что "Владимиру Зеленскому не осталось ничего иного, как завидовать собакам", имея в виду шпица Умку — любимца белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Бестолковым клоуном" назвал Зеленского министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД Ирана также напомнил, что предводитель киевского режима "обчищает американских и европейских налогоплательщиков, чтобы набить карманы своих коррумпированных генералов".