Певица Слава после страшного позора побрила голову

Певица Слава в начале марта опозорилась во время концерта в Пензе. Артистка странно вела себя на сцене, чем разозлила зрителей. Одна из возмущенных поклонниц забралась на сцену и заявила певице, что та "фанерщица", а после потребовала вернуть деньги за отвратительный концерт.

К возмущенной жительнице Пензы присоединились и другие зрители. В Сети выставили видео с выступления и раскритиковали Славу, которая якобы все время пела под фонограмму, а когда пыталась спеть вживую, не попадала в ноты.

Певица была шокирована таким приемом, но отмалчиваться не стала. Артистка заявила, что некие недоброжелатели устроили провокацию. "Эти с*** собрали свою банду и стали требовать вернуть деньги за билеты. Я сказала: хорошо, это мой последний концерт в туре, я болею и не слышу, что пою, возможно вы и правы. Мы вернем вам деньги сразу с нашего кэша. Но их это не устроило..." — сообщила Слава.

Исполнительница хита "Одиночество" записала видео с объяснением, на кадрах она рыдала от обиды. Слава обронила, что хочет свести счеты с жизнью после этого позора. Но горевала артистка недолго, спустя неделю она пришла в себя и сообщила, что готовится с новыми силами начать работать.

Слава даже внешне обновилась. Певица сбрила волосы на затылке и висках, сделав стильную прическу. Так она продемонстрировала, что не пала духом после скандального выступления в Пензе. Эффектный образ Слава дополнила ярким макияжем и нарядом темного цвета, так что выглядела как настоящая женщина-вамп.

В обновленном образе певица заявила, что в апреле стартует следующий гастрольный тур. Уход со сцены и депрессия отменяются.