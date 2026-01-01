Пересаживать почку по ОМС начали в России

Россиянам в 2026 году начали пересаживать почку по ОМС. С начала года этой услугой воспользовались более 400 человек, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, академик РАН Сергей Готье.

"С 2026 года трансплантация почки вошла в перечень помощи, оказываемой по ОМС. За первые два месяца в России выполнено 709 трансплантаций органов, из них почка — 419, из них 27 — детям", — сказал Готье.

Он добавил, что стоимость такой операции составляет более миллиона рублей. Но сейчас всё проводится за счет государства. Готье подчеркнул, что платить не нужно, даже если случай требует дополнительного лечения перед пересадкой органа.

Специалист дополнил, что регламент лечения остался прежним. Для этого нужно получить направление и обратиться за помощью в профильный центр.