Назван страшный диагноз Лерчек: рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, больна раком. Об этом сообщил ее возлюбленный, танцор Луис Сквиччиарини. Злокачественную опухоль у Лерчек выявили сразу после родов в конце февраля.

Луис 8 марта выступил с заявлением. Танцор рассказал, что его жена борется с тяжелым заболеванием. Рак распространился по всему организму — найдены метастазы в легких, а несколько позвонков начали разрушаться. Сквиччиарини призвал всех неравнодушных молиться за Чекалину, ведь драгоценное время для лечения потеряно, и спасти блогера теперь может лишь чудо.

Сейчас Валерия находится дома. Она написала отказ от госпитализации, чтобы провести время с новорожденным сыном.

Точный диагноз Лерчек при этом не назывался. Раскрыла подробности подруга блогера Алина Акилова. Бывшая жена Николая Сердюкова переживает за Чекалину, а увидев, какой хейт подняли в Сети вокруг новости о болезни Валерии, Алина не смогла смолчать. Она поддерживает связь с семьей Лерчек и диагноз подруги узнала одной из первых.

"Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда — все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак четвертой стадии с метастазами. Она только родила маленького и тут такое", — сообщила Акилова.

Алина подтвердила, что драгоценное время для успешного лечения было потеряно. "Ее не выпускали из дома для сдачи анализов. Она потеряла свое драгоценное время! И думаю, что ситуация от ее диагноза не изменится", — написала подруга Лерчек на своей странице в соцсети.