МИД назвал атаку на генконсульство в Иране нарушением международного права

Вопиющим нарушением международного права назвали в Москве нападение на генконсульство России в иранском городе Исфахан. Дипмиссия получила повреждения в результате американо-израильского удара.
Фотографии публикует наш МИД. В ведомстве призвали участников конфликта незамедлительно положить конец военному противостоянию и вернуться за стол переговоров.
"В иранском городе Исфахане в результате атаки на расположенную неподалеку администрацию губернатора одноименной провинции пострадало генеральное консульство Российской Федерации. В служебном здании и жилых квартирах выбиты стёкла, несколько сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьёзных травм. Требуем от всех сторон строгого соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов", - отметила Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД России.