МИД назвал атаку на генконсульство в Иране нарушением международного права

Вопиющим нарушением международного права назвали в Москве нападение на генконсульство России в иранском городе Исфахан. Дипмиссия получила повреждения в результате американо-израильского удара.

Фотографии публикует наш МИД. В ведомстве призвали участников конфликта незамедлительно положить конец военному противостоянию и вернуться за стол переговоров.