По всей России идет набор на военную службу по контракту

Во всех регионах страны идет набор на военную службу по контракту. Особенно популярны войска беспилотных систем. С каждым кандидатом проводят собеседование, чтобы определить его будущую специальность. Новобранцы проходят тщательную подготовку в условиях, приближенных к боевым. С ними работают опытные инструкторы – ветераны СВО.

Передвигаясь по позициям условного противника, молодые бойцы постоянно прикрывают друг друга. За этим следит опытный инструктор, уже прошедший через зону СВО. Он проговаривает каждое их действие, чтобы материал лучше усваивался.

Новобранцы тренируются по специальной программе, адаптированной к реальным условиям боя. Каждая ошибка фиксируется сразу. Бойцы учатся работать в малых тактических группах - двойках и тройках. Отрабатывают разные методы штурма. Строения на полигоне один в один повторяют позиции противника.

"Подход к зданию. Особенности, как преодолеть какие-либо препятствия. Как бы у нас бронежилет, каска на нас - тяжело, поэтому физическую подготовку тоже здесь повышаем", - рассказал инструктор.

И не только. Бойцы осваивают навыки тактической медицины, учатся находить и обезвреживать взрывные ловушки. Управлять беспилотниками и противодействовать им.

Способы могут быть разные. Мотострелки осваивают уничтожение БПЛА противника из разных видов оружия. От самого простого – гладкоствольного - до пулеметных турелей. Мотострелки должны уметь не только стрелять, но еще и "слушать небо", чтобы на слух распознавать беспилотники.

Чтобы было понятнее, уже в пунктах отбора на службу по контракту опытные бойцы рассказывают добровольцам об особенностях тех или иных родов войск. Например, о недавно созданных формированиях.

"Войска беспилотных систем можно назвать элитой. Потому что сейчас за беспилотием, за данным родом войск - это будущее. Идет прогресс, он не стоит на месте. Каждый день что-то новое появляется", - отметил военнослужащий подразделения беспилотных систем.

Максимально подробно в пунктах отбора рассказывают и об условиях несения будущей службы.

"У операторов, именно в войсках подразделений БПЛА, у них идет надбавка к окладу, к воинскому званию - 300 процентов. У них очень, довольно хорошая зарплата, получается", - отметил старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту, г. Ставрополь.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Есть возможность подать заявку онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.