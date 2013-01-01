Детская травма: сыну Шепелева от Фриске срочно требуется специалист

Дмитрий Шепелев воспитывает троих детей. Сына Платона в 2013 году ему родила возлюбленная, певица Жанна Фриске. В 2015 году она умерла после продолжительной борьбы с раком. Спустя время телеведущий познакомился с дизайнером Екатериной Тулуповой. Вскоре они стали жить вместе. От первого брака у Екатерины есть дочь Лада — ровесница Платона. В 2021 году у пары родился первый общий ребенок — сын Тихон.

На днях шоумен пожаловался, что 12-летний сын от Фриске напрочь перестал его слушаться. Мальчик бунтует, не желая подчиняться установленным в доме правилам. Семейные традиции тоже демонстративно игнорирует.

Психолог Марианна Абравитова предупреждает Дмитрия, что вскоре старший наследник начнет доставлять еще больше проблем. То, что творит Платон сейчас, вступая в переходный возраст — еще цветочки. И с возрастом ситуация может только усугубиться.

Дело в том, что на сына Шепелева помимо пубертата с его гормональными всплесками влияние оказывает и детская травма. Ранняя потеря мамы, скандалы с бабушкой и дедушкой расшатали психику ребенка.

Эксперт советует Дмитрию как можно скорее обратиться к специалисту. Если Шепелев вдруг решит проявить строгость с сыном, то может навсегда испортить с ним отношения.

"Здесь нужно, конечно, находить такие равновесные конструкции, показывать, что вы его любите, принимаете, но все же мягко, но уверенно направлять ребенка и держать его в определенных границах. Иначе вот этого юного человека может развернуть от вас на 180 градусов. И будет полное неприятие, сливание всех ваших и качеств, и даже любви к вам, можно сказать, "в унитаз"", — отметила психолог в беседе с Day.ru.

Специалист объяснила, что при малейшей ошибке Дмитрия образ матери для Платона будет идеализироваться, а фигура отца, наоборот, демонизироваться. "Ситуация достаточно сложная, и я бы посоветовала Дмитрию Шепелеву не стесняться, а обратиться сейчас за помощью к хорошему психологу, который поможет ему выстроить правильную стратегию общения с сыном", — заключила эксперт.