Сорвавшая листовки на улице россиянка села на 17 лет

Суд в Хабаровском крае приговорил к 17 годам лишения свободы местную жительницу, срывавшую брошюры с призывами служить в российской армии.

Женщину признали виновной в преступлении по статьям о государственной измене и участии в террористической организации. Решение вынес 1-й Восточный окружной военный суд. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима, передает "Интерфакс".

Установлено, что 54-летняя хабаровчанка сотрудничала с украинской разведкой. В обмен на выезд за границу она сорвала не менее 14 листовок. Часть листовок женщина сфотографировала и отправила своим заказчикам в качестве отчета, а другую оставила в квартире.

Также правоохранительные органы выяснили, что она отправила личные данные российского военного своему украинскому куратору.