Родителей в Сочи просят не вести детей в школы и детсады

Власти Сочи предупредили об угрозе БПЛА и призвали не вести детей в школы и детские сады.

По словам мэра города Андрея Прошунина, образовательные учреждения готовы принимать детей, в них оборудованы безопасные места, а сотрудники знают порядок действий в случае атаки. Однако 11 марта лучше воздержаться от посещения занятий и дождаться официальной отмены угрозы БПЛА.

"Это касается и студентов. Важно принять все меры предосторожности", - написал Прошунин в своем Telegram-канале.

Угроза атаки БПЛА в Сочи сохраняется уже несколько часов. Работают силы ПВО. Аэропорт не выпускает и не принимает рейсы со вчерашнего вечера.