Иран выдвинул США жесткие условия для возобновления переговоров

Иран выдвинул США условия для возобновления переговорного процесса.

Тегеран не приемлет любые попытки международного посредничества без выполнения выдвинутых условий, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Иран хочет реальных гарантий и выдвигает три условия:

- гарантии отказа от атак;

- выплата компенсаций;

- возможность реализовывать ядерный топливный цикл.

При этом ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что перспектива дальнейших переговоров с США в настоящее время даже не рассматривается.