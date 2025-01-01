Возвращение строгой математички и замена Ефремова: подробности грядущих премьер и фото со съемок

Возвращение суровой математички, перезагрузка культового сериала и отношения разноязыкой троицы. Мартовские новости со съёмок – в обзоре "ТВ Центра".

Альпийская баллада

Не так давно в Сербии стартовали съёмки военной драмы "Альпийская баллада" по одноимённой повести Василя Быкова. А в актёрском касте уже серьёзные изменения. Заявленный ранее на главную роль Никита Ефремов не появится в проекте, его место займёт Иван Янковский. Актёр сыграет советского солдата, своего тёзку, который в 1943-м сбегает из концлагеря в Альпах. Волей случая к нему присоединяются немецкий артист Дитер Шульц (роль Милоша Биковича) и итальянская антифашистка Джулия, её сыграет Денизе Сардиско. Разноязыкой троице предстоит найти взаимопонимание и провести на живописных склонах три непростых дня. Параллельно разворачивается трогательная история любви Ивана и Джулии. Фильм "Альпийская баллада" станет первой официальной российско-сербской копродукцией. Широкоформатный показ ожидается в апреле 2027-го.

Возвращение Каменской

Знакомые герои – новые актёры. В Подмосковье приступили к работе над проектом "Каменская. Перезагрузка". Оригинальный сериал с Еленой Яковлевой вышел более четверти века назад и стал культовым. В свежем прочтении романов Александры Марининой сыграет звезда "Метода" Юлия Хлынина. Девушка поясняет, что героиня – "типичный миллениал, увлечена работой, живёт в ритме кофе и цифровой реальности и порой неудобна в общении". В ролях Дмитрий Куличков, Евгений Харитонов, Павел Попов. Кстати, продюсер новой старой истории – Валерий Тодоровский, который когда-то запускал и первую версию детектива. Хороший знак.

Суровая математическая тоже возвращается

Мария Аронова возвращается к роли незабываемой училки из комедийного шоу "Олдскул". Первая часть познакомила с суровой математичкой старой закалки Марией Трифоновой. Она устраивается в элитную школу. Там учится внучка Настя, с которой героиня хочет наладить отношения, заодно хорошенько поработав над дисциплиной избалованных учеников. В новом сезоне "Олдскул" Мария Павловна продолжит искать общий язык с поколением альфа и, главное, с дочерью Натальей. В ролях Надежда Жарычева, Таисья Калинина, Дэниел Барнс и другие. Первый сезон, снятый в жанре мокьюментари, стал одним из самых популярных комедийных проектов 2025-го. Возлагаем большие надежды на второй, в котором ожидается 17 эпизодов. Когда выйдет "Олдскул 2"? Премьера запланирована на 1 сентября 2026 года.

Пещера Али-Бабы

В Дубай на поиски клада. Объявлено о начале съёмок сиквела семейного фэнтези "Сокровища гномов" под названием "Пещера Али-Бабы". Первая история – о молодом и хватком коммерсанте Роме (роль Никиты Кологривого). Герой неожиданно унаследовал четырёх гномов, способных находить клады. Знакомство привело к внутреннему преображению Ромы. В новой части он случайно выпускает из старинного зеркальца гнома Ловкариуса. Тот соблазняет пещерой Али-Бабы, которая поможет решить проблемы с долгами. Парень сбегает в Эмираты, а жена с дочерью и четвёркой старых друзей-гномов отправляются за ним. К ролям вернутся Анастасия Уколова и Алиса Руденко, появится юный Матвей Петухов. По словам создателей, свежая часть франшизы будет намного масштабней, а поиски сокровищ в красочных локациях – сложными и увлекательными.

По материалам программы "Настроение" на канале "ТВ Центр"