Обстановка на Ближнем Востоке грозим новым витком обострения. За ночь США и Израиль предприняли как минимум 40 воздушных атак на Исламскую республику.

Мощные взрывы прогремели в Тегеране, Тебризе и Ширазе. Атакованы штабы КСИР, спецподразделений и штаб управления пусками баллистических ракет. В результате ударов израильских беспилотников погибли командир одного из подразделений "Хезболлы" в Ливане и высокопоставленный офицер воздушных и космических сил Ирана.

Иран ответил залпами тяжелых баллистических ракет, которые в предыдущие дни применял единично. Били по военным базам США в Эрбиле и Багдаде. А также по объектам нефтепереработки в Катаре, Кувейте, Иордании.

В Абу-Даби после удара дрона остановлен крупнейший в мире НПЗ, перерабатывавший более 900 тысяч тонн нефти в сутки. Семь иранских ракет были перехвачены силами ПВО Саудовской Аравии.