Собянин: Выпуск препаратов для сердца и сосудов в Москве вырос почти на 80%

Предприятия Москвы за прошлый увеличили выпуск современных препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы почти на 80 процентов. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, столица - один из главных центров фарминдустрии в стране.

Мегаполис среди лидеров в разработке и внедрении наукоёмких технологий полного цикла. И для поддержки этой важной отрасли в городе создан целый комплекс мер: от налоговых льгот до инфраструктурных решений. А выпускаемые лекарства поставляют не только в разные регионы, но и за рубеж.