В Петербурге выставят фотоснимки, сделанные Софьей Андреевной Толстой

Не просто фотографии - голос времени, дыхание эпохи. Это свет окон Ясной Поляны, шаги по деревянной террасе, детский смех и материнская скорбь.

Самые первые снимки графини Толстой относят к 1887 году. После смерти младшего сына увлечение стало для Софьи Андреевны отдушиной. Талантливая женщина здесь не только хранитель очага и тень гения, а автор, чье сердце и объектив говорили на одном языке.

"Она смогла схватить момент и показать какую-то эмоциональную составляющую жизни семьи. Она показывала Льва Николаевича таким естественным, натуральным, которым действительно он был, и показывала все, что касается жизни семьи, и для нее это было важно и интересно", - рассказала Екатерина Толстая, генеральный директор музея-усадьбы "Ясная Поляна".

За всю жизнь - более тысячи снимков. Её камера не искала эффектов. Она искала присутствие. В объективе классик мировой литературы, но не "великий", а живой. Иногда усталый. Иногда задумчивый. В кругу семьи и друзей.

"Посетитель этой выставки сможет понять и почувствовать, как жила семья Толстых. И в Ясной Поляне, и в московском доме в Хамовниках, и в Гаспре, где Лев Николаевич болел. Увидеть людей, которые приходили в гости к Толстому, общались с ним, в том числе люди известные, такие как Репин, Горький", - отметил Владимир Толстой, генеральный директор Государственного музея-заповедника Л.Н. Толстого.

150 фотографий - больше половины подлинные. Остальные - увеличенные копии, чтобы в деталях рассмотреть мастерство графини. Кажется, что она чувствует паузу перед движением, взгляд до улыбки, тишину после слова.

На рубеже позапрошлых столетий техника фотографирования была невероятно сложной. Огромная камера, стеклянные пластины, а ещё терпение и художественный взгляд.

"Выстраивать кадр, накрывшись тряпочкой черной. Изображение было перевернуто, нужно было видеть композицию, нужно было определить правильную выдержку", - пояснил Захар Коловский, генеральный директор РОСФОТО.

Льва Николаевича Толстого, конечно, много фотографировали. В том числе и именитые мастера. Но любящий взгляд - это особая магия. Серия их свадебных снимков - Софья Андреевна делала их каждый год 23 сентября. 1910 - последняя совместная фотография. После смерти мужа графиня Толстая практически не брала в руки фотоаппарат.

Выставка не о прошлом, а о любви, которая застыла в мгновениях счастья. Без позы и нарочитой радости. О нравственном выборе семьи. В 1911 году все средства от продажи альбома "Толстой в жизни" Софья Андреевна раздала крестьянам Ясной Поляны, пострадавшим от пожара.