Мучается от сильнейшей боли и не может начать лечение: все о состоянии Лерчек, у которой рак четвертой стадии

У блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, обнаружили рак сразу после рождения четверного ребенка. Тревожные новости сообщил возлюбленный Леры, танцор Луис Сквиччиарини.

Рак уже распространился по всему организму — найдены метастазы в легких, а несколько позвонков начали разрушаться. Сквиччиарини призвал всех неравнодушных молиться за Чекалину, ведь драгоценное время для лечения потеряно, и спасти блогера теперь может лишь чудо.

Сейчас Валерия находится дома. Она перенесла срочную операцию, а после написала отказ от госпитализации, чтобы провести время с новорожденным сыном.

Подробности о состоянии Лерчек раскрыла ее подруга Алина Акилова. Она поддерживает связь с семьей Чекалиной и диагноз узнала одной из первых. По словам бывшей жены Николая Сердюкова, у Валерии рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и позвоночнике.

Блогера мучают невыносимые боли, лекарства не помогают. "Она на сильнейших обезболивающих… Лера, Лера, я так тебя люблю. Мы так сильно все тебя любим, скучаем и переживаем. Давайте молиться за ее здоровье, на данный момент это все, что мы можем", — поделилась Акилова.

Подруга нашла специалиста, который мог бы помочь Чекалиной, но он принимает за границей. "В Китае есть доктор! Ей нужно туда", — написала Алина.

Более того, Лерчек уже связалась с этим врачом, но есть проблема, ведь блогер под домашним арестом и в другую страну ее точно не отпустят. "Лера тоже уже увидела, мне передала ее подруга, они на связи с врачом этим. Ведутся переговоры", — добавила Акилова.