ФСБ задержала готовившего подрыв авиатехники россиянина

Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Владимирской области, готовившего подрывы военных самолетов по заданию СБУ.

Россиянин сам вышел на контакт с врагом через мессенджер WhatsApp, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Установлено, что агент проводил разведку на российских аэродромах во Владимирской и Ивановской областях, а также в Москве. Его кураторы организовали доставку беспилотников и взрывчатки в Московскую и Калужскую области. Мужчина забрал все из тайников и перевез к себе домой.

Предателя задержали на территории Ивановской области. При обыске у него обнаружили FPV-дроны, антенны, камеры и готовые взрывные устройства. Сотрудники ФСБ изъяли ноутбук и средства связи.

Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене, участии в диверсионном сообществе и незаконном хранении взрывчатки.