В Кремле заявили о поступательном движении специальной военной операции (СВО) к победе.

Российские войска работают планомерно, поэтому успех будет гарантирован, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Она должна идти вперед и увенчаться успехом, с тем, чтобы подобных акций впредь не было", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что ответ на атаку ВСУ по Брянску будут определять военные. Накануне из-за удара семью ракетами Storm Shadow погибли шесть мирных жителей, еще 37 получили ранения. Губернатор Александр Богомаз назвал случившееся бесчеловечным терактом.