Смерть звезды сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Морские дьяволы" Валерия Бочкина скрывали почти неделю

Актер Валерий Бочкин скончался в Санкт-Петербурге. Артисту был 81 год. Зрители навсегда запомнят его по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Морские дьяволы".

Бочкин умер еще 7 марта, но смерть звезды кино скрывали почти неделю. О печальной новости стало известно лишь 11 марта.

"Санкт-Петербургский государственный детский драматический театр „На Неве“ с прискорбием сообщает, что 7 марта на 82-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России Валерий Бочкин", — говорится в сообщении театра.

Близкие актера раскрыли, что стало причиной его смерти. "Валерий Николаевич ушел из жизни после третьего инсульта", — поделился с "АиФ" один из друзей актера.

Валерий Бочкин в 1980-е годы играл на сцене Театра на Литейном, с 1988 года — в Санкт-Петербургском молодежном театре на Фонтанке. А с 1991 года и до последних дней служил в Детском драматическом театре Сказки "На Неве".

В его копилке около 50 киноролей. Бочкин снимался в обожаемых россиянами сериалах "Бандитский Петербург", "Морские дьяволы" и "Улицы разбитых фонарей".