Синоптик рассказала, сколько продержится тепло в Москве: сугробы растают наполовину

В столичном регионе установилась необычайно теплая для середины марта погода. В Москве и области столбики термометров приблизились к отметке +10 градусов. Такая погода больше соответствует началу апреля.

В дневные часы в Москве и Подмосковье будет 6-11 градусов тепла. Это на пять градусов выше нормы. В некоторые дни воздух прогреется и вовсе до +12.

Не исключено, что на этой неделе будут обновлены температурные максимум для марта, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Снег сойдет?

При этом осадков не ожидается. При такой температуре, отметила Паршина, за неделю сугробы уменьшатся наполовину. Однако полного таяния снега пока ожидать не стоит. Это произойдет не раньше начала апреля.

Однако задержится такая погода ненадолго. Уже через неделю, с 18 марта, теплая погода в Москве сменится похолоданием. Правда, будет оно небольшим. По прогнозам, в Москве и Подмосковье будет +1..+6. Синоптики обнадеживают, что отрицательных температур в ближайшее время точно не будет.

Надо ли менять резину?

Однако автомобилистам не следует спешить с переобувкой машин — менять резину на летнюю еще рано. Центр организации дорожного движения напомнил, что делать это нужно, когда среднесуточная температура воздуха будет выше плюс пяти-шести градусов. До этого времени эксперты также просят мотоциклистов не выезжать на дороги.

