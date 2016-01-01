Вот что стало с могилой Вячеслава Шалевича спустя 9 лет после похорон

Вячеслав Шалевич скончался 21 декабря 2016 года. Актеру было 82 года. Шалевич почувствовал себя плохо во время спектакля, но от госпитализации отказался. Когда артист все же попал в больницу, было уже поздно. Последние дни он провел в реанимации без сознания. Причиной смерти Вячеслава Анатольевича стали осложнения, вызванные тяжелой пневмонией.

Ему по плечу были любые роли, ведь только в кино сыграл их под сотню. Это он перевоплотился в спортсмена Анатолия Дуганова в драме "Хоккеисты", в бакенщика Григория в мелодраме "Три тополя на Плющихе", сыграл дипломата и разведчика Аллена Даллеса в сериале "Семнадцать мгновений весны".

На съемках "Хоккеистов" Шалевич познакомился с Эльзой Леждей, той самой Зиночкой Кибрит из телесаги "Следствие ведут знатоки". Вспыхнул роман. Вячеслав тогда разрывался между двумя дамами: ухаживал не только за Эльзой, но и за актрисой Людмилой Хитяевой. Выбор он сделал в пользу первой. Они прожили вместе пару лет.

Случилась у Вячеслава и еще другая бурная страсть с кинозвездой. К Валентине Титовой он ушел от второй жены, а потом она сама сбежала к Владимиру Басову. В последний, четвертый, раз артист женился уже в пенсионном возрасте. Его избранницей стала врач-гинеколог Татьяна Виноградова. В этой семье появилась дочка. От предыдущих союзов у Шалевича остались два взрослых сына.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Похоронили Шалевича на Ваганьковском кладбище, почти у самой стены. На могиле артиста стоит скоромный, но всегда ухоженный памятник. Даже зимой близкие содержат могилу актера в чистоте.