Исхудавший до неузнаваемости Станислав Дужников признался, что с ним случилось

Звезда сериала "Воронины" Станислав Дужников за несколько месяцев изменился до неузнаваемости. Артист стал сам на себя не похож. Он сильно похудел, избавившись от привычного зрителям образа милого толстячка.

Дужников не стал скрывать, что с ним произошло и рассказал, как избавился от половины веса. Актер уверяет, что модные сейчас, но ужасно вредные уколы для похудения, он не использовал. От веса Станислав избавился старым проверенным способом — спортом и диетой.

"Спорт для профессионалов, а вот физкультура нужна всем. Есть можно все, но понемногу. Порции такие, чтобы поместились в ладошку. Пять раз в день с интервалом в три часа между приемами пищи", — раскрыл он свой секрет "СтарХиту".

Актер не говорит, сколько именно килограммов он потерял, но речь явно о десятках. "Столько, сколько нужно организму, чтобы обновиться и постройнеть", — лишь ответил Станислав.

Однако артист немного лукавит. Известно, что в прошлом году он перенес операцию по уменьшению желудка. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за ожирения третьей степени и сахарного диабета второго типа.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Во времена съемок "Ворониных" вес Станислава Дужникова переваливал за 200 килограммов. Это было больше 10 лет назад.

"Если бы меня не заинтересовал проект, я бы вряд ли пошел на такой шаг. Но "Воронины" меня действительно зацепили. Я отдавал себе отчет в том, что лишние 20 кило необходимы для создания образа, в который мне предстояло вжиться", — рассказывал актер.