Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до 42

Количество пострадавших в результате ракетного удара вооруженных сил Украины по Брянску выросло с 37 до 42 человек.

29 из них госпитализированы. Из Москвы в Брянск прибыло 8 реанимационных бригад, сообщил губернатор Брянской области Андрей Богомаз. Девять пострадавших планируют эвакуировать в Москву. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Погибли шесть человек.

На месте падения ракеты работают следователи. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба, пишет ТАСС. 11 марта объявлено днем траура в регионе.

"Выражаю еще раз самые искренние соболезнования семьям погибших, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написал Богомаз в своем telegram-канале.

ВСУ ударили семью ракетами Storm Shadow по Брянску накануне. Губернатор Александр Богомаз назвал случившееся бесчеловечным терактом. В Кремле заявили, что ответ на атаку ВСУ по Брянску будут определять военные.