Курильщикам и людям с ожирением хотят повысить взносы по ОМС: почему это плохая идея

Всероссийский союз страховщиков предложил повысить взносы по ОМС для курильщиков. По мнению главы объединения Евгения Уфимцева, это должно стимулировать граждан тщательнее следить за своим здоровьем.

Уфимцев полагает, что повышенные взносы должны платить те, кто сознательно вредит своему здоровью, например, курит или не следит за питанием. В России действует страховая медицина, напомнил он: работодатели платят за своих работников страховые взносы, из которых потом оплачиваются гарантированные медицинские услуги.

"У нас социальная система, и я считаю, это правильно. Толстеешь, куришь – получишь коэффициент по страховым взносам 2 или 3. Все регулируется деньгами", - сказал Уфимцев агентству РИА Новости.

Идея повысить взносы или ввести дополнительные налоги для тех, кто ведет неправильный образ жизни, звучит не первый раз. Разбираемся, почему эту предложение только на первый взгляд звучит справедливо.

Удар по самой сути ОМС

Базовый принцип системы обязательного медицинского страхования – это солидарность и социальная справедливость. Здоровый платит за больного, обеспечивая равный доступ к медицине для всех. Расчет индивидуальных рисков в системе ОМС лишает ее справедливости.

Возникает вопрос: где провести черту между здоровым и нездоровым образом жизни? Если повышать взносы за курение и лишний вес, почему бы не повысить их и для любителей горных лыж, мотоциклистов, трудоголиков или работников вредных производств? Ведь отсутствие спорта, опасные хобби и хронический стресс тоже создают риски для здоровья.

Фиктивное здоровье

Инициатива союза страховщиков наводит на еще один закономерный вопрос. Как государство, врачи и страховщики будут оценивать риски? Верить пациентам, например, курильщикам, на слово? А как быть с лишним весом, который часто является следствием диабета, гормональных сбоев или генетической предрасположенности? Или теми, кто не может позволить себе полноценное здоровое питание, потому что несбалансированная еда часто является не выбором, а вынужденной мерой.

Выявление рисков потребует проведение регулярных, разнообразных и часто дорогостоящих анализов, что сведет на нет всю выгоду от повышения взносов. Кроме того, это создает риски появления рынка фиктивных справок о "здоровом образе жизни".

Угроза ранней диагностике

Из-за опасения повышения взносов пациенты начнут массово скрывать свои привычки и симптомы от врачей, отказываясь от скрининга или диспансеризации. Это создает риски выявления заболеваний на запущенных стадиях. Лечение таких пациентов обходится государству в разы дороже, чем ранняя диагностика.

Наказание не лечит

Любая зависимость или переедание — это не просто "вредная привычка", а болезнь. Которая не лечится простым наказанием рублем. Штрафная мотивация в принципе работает плохо, недолго и вызывает чаще всего только сопротивление. Более того, курильщики и алкоголики и так платят за свою зависимость через акцизы.

Значимые и устойчивые результаты дает позитивное подкрепление и поощрение здорового образа жизни, говорят психологи. Повышение информированности о рисках и способах преодоления зависимости. Спорт, комфортная городская среда и медицинская помощь. Не только качественная, но и доступная, какой повышение взносов по ОМС ее точно не сделает.

Денис Нарыльнев для "ТВ Центра"