Путин встретился с министром просвещения Кравцовым

Сегодня Владимир Путин принял в Кремле министра просвещения. Сергей Кравцов доложил президенту о результатах работы ведомства. Уже скоро на стол главе государства ляжет на утверждение новая Стратегия развития образования. Работа над документом завершается. В нём отражены самые актуальные задачи - от воспитательной работы до искусственного интеллекта и миграционной политики.

С этого учебного года в школах внедряют единые учебники. Постепенно повышается престиж работы учителей - конкурс в педагогические вузы достигает 12 человек на место. Активно растёт и количество обучающихся в колледжах.