Путин встретился с министром просвещения Кравцовым

Сегодня Владимир Путин принял в Кремле министра просвещения. Сергей Кравцов доложил президенту о результатах работы ведомства. Уже скоро на стол главе государства ляжет на утверждение новая Стратегия развития образования. Работа над документом завершается. В нём отражены самые актуальные задачи - от воспитательной работы до искусственного интеллекта и миграционной политики.
С этого учебного года в школах внедряют единые учебники. Постепенно повышается престиж работы учителей - конкурс в педагогические вузы достигает 12 человек на место. Активно растёт и количество обучающихся в колледжах.
Кравцов: И ваше поручение о подготовке к 2028 году миллиона высококвалифицированных рабочих кадров мы даже перевыполним, мы подготовим более 1 миллиона 300 тысяч. Наши колледжи активно включились в помощь фронту для нашей победы, также активно работают.
Путин: Мы с вами неоднократно обсуждали эту тему. Нужно обеспечить прямую связь с будущими работодателями и создавать современную производственную базу, соответствующие лаборатории, тоже вместе с будущими работодателями. Это залог успеха в трудоустройстве.
Кравцов: Есть, Владимир Владимирович. Так и будем действовать.