Запуск украинских ракет по Брянску был бы невозможен без британских специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя террористический удар ВСУ. Накануне в результате атаки шесть мирных жителей погибли, ещё 42 получили ранения. Девять человек сегодня доставили в медицинские центры Москвы.

В жилом доме ударной волной выбило стекла и оконные рамы. Магазины по соседству разрушены. На стенах кровь. В результате попадания ракеты, а это была британская Storm Shadow, на месте погибли шесть мирных жителей Брянска. Сорок два человека получили ранения. Это обычные пешеходы и работники предприятия, которое находится рядом. Удар украинские боевики нанесли вечером, когда смена на заводе заканчивалась. И на улице было многолюдно. Местные жители возвращались с работ. В результате пожара сгорели порядка двадцати машин.

"Девять пострадавших при атаке украинских боевиков на Брянск доставлены на лечение в федеральные медицинские центры Минздрава России и больниц города Москвы. Дорогу они перенесли удовлетворительно. В пути их сопровождали врачи Службы медицины катастроф", - сообщил Алексей Кузнецов, помощник министра здравоохранения.

По данным российского Минздрава, в больницах остаётся 29 пострадавших, среди которых один ребёнок. Состояние одиннадцати человек медики оценивают как тяжёлое. Предположительно, в ударе принимали участие два самолёта Су-25 украинских ВВС, которые оборудованы для несения иностранных ракет.

Высокоточное оружие Storm Shadow поставляет Киеву Европа. По сообщению городских властей, по Брянску было выпущено семь боеприпасов. Серьёзно пострадал многоквартирный дом. В городе открыты пункты временного размещения, куда могут обратиться люди, оставшиеся без жилища. Власти региона отметили, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь и квартиры отремонтируют. Волонтёры подвозят гуманитарную помощь. Это продукты, воду и одежду.

К мемориальному комплексу в честь павших бойцов в Великой Отечественной войне жители Брянска несут цветы. Зажжены свечи. Чтут память погибших в результате этой террористической атаки украинских боевиков. Уголовное дело возбудили по статье "Террористический акт". В Брянской области сегодня день траура.