Собянин: Станция метро "Гольяново" будет введена в эксплуатацию в 2028 году

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового участка Арбатско-Покровской линии метро. Ветку продлевают от конечной станции "Щёлково" до "Гольяново". Таким образом, метро в шаговой доступности получат более 160 тысяч москвичей.

Синяя ветка метро - Арбатско-Покровская - уверенно увеличивает свою протяженность. Правда, пока это видно только строителям, которые работают под землей. Жители Гольянова долгие годы мечтают о станции метро, но пока только наблюдают за всем со стороны.

"Для безопасности жителей, которые живут рядом со строительной площадкой ведется постоянный мониторинг котлована. В настоящий момент возводятся ограждающие конструкции станции. Параллельно ведется разработка котлована. Глубина заложения станции от 14 до 17 метров", - сообщил Виктор Коташевич, начальник участка.

Ход работ сегодня оценил Сергей Собянин. Он отметил, что Гольяново - один из больших районов. Здесь живет 160 тысяч москвичей.

"Мы уделяем большое внимание развитию района, как собственно и других районов Москвы. Здесь завершена реконструкция поликлиник, ведется массовая реконструкция школ, занимаемся благоустройством дорог, скверов, дворов; работаем над развитием улично-дорожной сети, и здесь строится по просьбам жителей еще одна станция метрополитена, которая будет введена в 2028 году. Сейчас ведутся активные работы по проходке тоннелей и по строительству, начато строительство уже самой станции", – отметил мэр (цитата по АГН "Москва").

Проходку тоннелей под улицами Уральская, Уссурийская и площадью Бэллы Кун начали еще осенью прошлого года. Работают щиты Галина и Юлия. Строителям приходится учитывать сложные гидрологические условия.

"Здесь очень обводненные грунты, потому что мы проходим под руслом реки. Проходку левого перегонного щита мы планируем завершить в июне месяце. Проходку правого перегонного щита планируем завершить в сентябре месяце", - сообщил Сергей Калужский, начальник комплекса Московского метростроя.

В районе Гольяново работает крупное космическое научно - производственное предприятие, поэтому дизайн станции будет соответствующим. Пассажиры увидят ассоциативные образы солнечных батарей и космических зондов.

"Основным отделочным материалом путевых стен будет являться высококачественный металл российского производства. Его использование позволит усилить художественный эффект в отделке станции. Путевые стены будут выполнены из алюминиевых сотовых панелей голубого цвета с градиентом. Колонны на станции будут облицованы молотковой нержавеющей сталью с алюминиевыми светодиодными светильниками", - рассказал Роман Ромашевский, заместитель директора проекта.

Ярким акцентом станет подвесной потолок. И даже полы будут ассоциироваться с космической тематикой. Их сделают из контрастного светло-темного гранита. И выложат в виде геометрического узора.