В Москве стартовала подготовка гидроузлов к весеннему половодью

В Москве начали готовить гидроузлы к весеннему половодью. Сотрудники комплекса городского хозяйства проверяют работоспособность гидротехнических сооружений сразу на нескольких реках и водохранилищах. Чтобы сезон паводков прошел безаварийно, необходима и слаженность всех специалистов. Свои навыки они отрабатывают сегодня в Новой Москве.

Здесь все по-настоящему: талая вода, рыхлый снег и риски подтопления. Рыжковский пруд сегодня - это полигон в условиях чрезвычайных ситуаций. Задача городских служб — заранее отработать каждый сценарий, чтобы весенний паводок прошел для Москвы безаварийно.

Вертолеты в небе, воздушные подушки на акватории. Техника работает в режиме нон стоп. По легенде учений, уровень воды в пруду резко поднялся из-за активного таяния снега. Под угрозой подтопления — несколько жилых домов в низине. Спасатели должны оперативно укрепить дамбу и отвести воду от построек.

А так выглядит один из самых опасных этапов - спасение человека, оказавшегося в ледяной воде. При температуре около нуля время до потери сознания — считанные минуты. С берега подключаются и кинологи. Собаки прочесывают прибрежную зону в поисках людей, которые могли оказаться в зоне подтопления.

С воздуха так же ситуацию контролируют дроны. Они передают оперативную картину в штаб в режиме реального времени. Гидрологи фиксируют малейшие изменения уровня воды. Вся информация стекается в единый центр, где принимаются решения.

"Вот сейчас, пригласив сюда более 3 тысяч человек личного состава, примерно 500 единиц техники, во взаимодействии служба МЧС, служба по делам гражданской обороны, службы префектур - мы будем отрабатывать эти методы", - отметил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Учения завершены, но работа специалистов только начинается. Спасатели переходят в режим повышенной готовности до окончания паводкового периода. Главная задача — чтобы все эти навыки были доведены до автоматизма. И если стихия все же решит испытать Москву на прочность — город будет готов.