Роспотребнадзор проводит выездное бесплатное консультирование

Роспортребнадзор начал выездные бесплатные консультации, посвящённые Всемирному дню прав потребителей. Первая прошла сегодня в одном из центров "Московского долголетия".

Там рассказали о правовых механизмах, способных оградить покупателей от некачественных, а подчас и опасных товаров. Что особенно актуально сейчас, когда прежние логистические цепочки поставок из-за рубежа изменились.

Говорят и о юридической грамотности самих граждан. Также специалисты рассказывают о том, как развивается сотрудничество между потребителями, бизнесом и контрольно-надзорными органами.

"По завершению лекции у слушателя есть возможность задать вопросы, уточняющие, связанные непосредственно с их практикой взаимодействия с продавцами либо исполнителями услуг, и специалисты управления ответят на любые вопросы, разъяснят все права граждан, которые их интересуют", - рассказала Любовь Куракина, начальник отдела надзора в сфере защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Москве.