За гранью возможного: московские хирурги пересадили пациенту две кисти

Открыть дверь, застегнуть молнию, отжаться от пола, поймать мяч. Возможность совершить эти простые действия для тех, кто потерял руку - возвращение к полноценной жизни. В феврале этого года московские медики сделали невозможное - пересадили сразу две кисти 42-летнему пациенту. Роман говорит, что сейчас чувствует себя отлично, возвращается чувствительность рук, и он уже заглядывается на хоккейную клюшку - хочет выйти на лед с детьми, как раньше. Рядом - жена Наталья. Держатся за руки и, кажется, теперь никогда не отпустят друг друга.

Уникальные операции проходят в институте Склифосовского, длятся от 6 до 12 часов - в гибридных операционных, где есть всё для необходимое. Но главное даже не оборудование, а микрохирургия. Кисть мало соединить с телом. Нужно заставить её жить: восстановить нервы, сосуды, каждую мышцу. Современные клеточные технологии позволяют это сделать.

"Данная операция включает в себя одномоментную трансплантацию левой кисти. С участком предплечья и трех пальцев на правой руке. И трех пальцев на правой руке. У эксперимента как раз были дефекты. У него только два пальца было на правой руке. И не было левой кисти", - рассказал Аслан Балкаров, заведующий научным отделением трансплантации почки и поджелудочной железы НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Раньше подобным пациентам уже не могли помочь хирурги - травмы слишком серьёзные. Подготовка к таким операциям началась ещё два года назад. Над проектом работает целая команда - врачи из Склифа, Института пластической хирургии, Сеченовского университета, Боткинской больницы и других ведущих клиник.

"Требуется очень серьезная работа различных совершенно врачей различных специальностей и пластических хирургов и микрохирургов. И потом уже наблюдение различных специалистов, иногда это и сосудистые хирурги, и различные диагностические службы. Но мы очень рады, что все это проходит успешно", - отметил Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, академик РАН.

Программу аллотрансплантации запустили для самых сложных пациентов. В проекте участвуют и китайские хирурги. Когда-то они учились на советском и российском опыте - теперь делятся своим.

"В рамках договора между Институтом пластической хирургии и Университетом в Пекине и также Университетом в Гуанси мы договорились продолжать совместно развивать это направление. У нас есть перспективы продолжения нашего сотрудничества взаимодействия и формирования центра по выполнению этих уникальных операций, которые, я уверена, принесут людям счастье", - рассказала Наталья Мантурова, руководитель клинической группы, главный внештатный пластический хирург Москвы и Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор.

Пока такие операции - штучная работа и огромная ответственность. Но врачи уверены: это только начало. И вскоре словосочетание "потерял руку" прозвучит не как приговор, а как задача, которую медицина умеет решать.