Пума Геркулес осваивает тренажер в Московском зоопарке

Здоров, силён, сыт и упитан! У пумы по кличке Геркулес, которого изъяли в прошлом году у жителя столицы и поселили в Московском зоопарке, явный прогресс.

Зверь всё чаще выходит на променад. И с любопытством изучает всё, что видит вокруг. Особенно полюбился вот этот тренажёр. С виду нехитрый, но именно так Геркулес учится вставать на задние лапы. Этот навык необходим зверю, чтобы дать медикам возможность провести УЗИ.

Впрочем, судя по анализам, у этого красавца всё в полном порядке. Но главное: за год, пока хищник находится здесь, у него не было ни одного приступа эпилепсии. От которой он страдал, когда жил у своего прошлого хозяина.