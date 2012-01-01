Беременность Кейт Миддлтон скрывали от публики до последнего

Принц Гарри судится с британскими таблоидами. Герцог Сассекский требует, чтобы журналистов наказали за нарушение неприкосновенности частной жизни. При этом на процессе всплыли тайны Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Младший сын Карла III обвиняет газету Daily Mail в том, что журналисты незаконно собирали информацию о нем и Меган Маркл. Показания по делу дала репортер Шарлотта Гриффитс. Чтобы оправдать себя, ей пришлось раскрыть информацию о беременности принцессы Уэльской.

Гриффитс заявила, что с уважением относилась к приватности частной жизни членов королевской семьи. И в доказательство журналистка рассказала историю, которая случилась в 2012 году, когда Миддлтон ждала первенца, принца Джорджа. Корреспондент заявила, что она узнала сенсационную новость одной из первых, случайно став свидетельницей разговора Уильяма на одной из вечеринок в загородном доме близкого друга принца в Уилтшире. Наследник престола объяснил хозяину поместья, что Кейт не сможет присоединиться к празднику, так как страдает от токсикоза.

Так как принцесса очень тяжело переносила первую беременность, они с Уильямом приняла решение не рассказывать родственникам и общественности новости до улучшения состояние Миддлтон. Журналистка понимала, что получила информацию, которая принесет огромную прибыль изданию, но не разгласила ее. "Я не стала сообщать это в газету, потому что не хотела переходить черту", — отметила в показаниях Шарлотта.

По словам Гриффитс, ее начальник Джорди Грейг был раздосадован, когда три дня спустя Сент-Джеймсский дворец объявил о беременности Кейт. "Я упустила возможность, чтобы сохранить дружеские отношения, потому что знала, где проходит граница, и решила ее не пересекать", — подчеркнула журналистка.