Путин присвоил звание Героя России бойцу, 68 дней сдерживавшего ВСУ

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в ДНР.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга", - говорится в тексте указа.

Ранее Путин после встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным затребовал детальную справку о событии. 21-летний Сергей Ярашев из Самары на протяжении 68 дней сдерживал украинских боевиков в районе населенного пункта Гришино. Снабжение он получил с помощью БПЛА.

"68 дней, представляете, сколько было контратак противника?" - отметил Пушилин в беседе с Путиным.

Ярашева удалось эвакуировать. Все свои боевые задачи он выполнил. Врачи были вынуждены ампутировать ему обе ступни. Сейчас он находится под наблюдением. Мать Сергея рассказала, что ее сын планирует жениться после выписки из госпиталя. Молодые уже присматривают квартиру в Самаре.