Объявлены результаты шестого сезона конкурса "Лидеры России. Команда"

Более 740 профессиональных коллективов прошли дистанционный этап шестого сезона конкурса "Лидеры России. Команда". Результаты объявили сегодня.

Участники самостоятельно выполняли серию тестов. А в зачет шёл общий результат, состоящий из суммы баллов конкурсантов. Оценивались инициативность, социальный интеллект, кооперативность, упорство, умение делегировать, стратегический подход. Конкурс управленцев является проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Мы исключили возможность дублирования, списания искусственного интеллекта. И сегодня мы видим и убеждены, что именно эти 746 команд - самые достойные из всех тех, которые приняли решение участвовать в нашем конкурсе, а, напомню, это было более 75 тысяч участников, более 60 стран и все 89 регионов нашей большой России", - отметил Андрей Бетин, генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей".