Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Российский лидер выразил признательность за содействие в эвакуации из Ирана наших граждан, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили конфликт на Ближнем Востоке и выступили за скорейшее прекращение боевых действий. Путин и Алиев согласились, что сложившуюся ситуацию необходимо решить политико-дипломатическими средствами.

Кроме того, главы России и Азербайджана подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия в различных областях.