Вот за что Лариса Долина недолюбливала Алексея Гомана: певец молчал об этом 23 года

Алексей Гоман в 2003 году победил в телевизионном конкурсе "Народный артист". Хотя не все члены жюри ему симпатизировали. Так, певец видел, что не нравился Ларисе Долиной.

В недавнем интервью певец припомнил, что у Долиной тогда был любимчик — Александр Панайотов. С Гоманом исполнительница хита "Погода в доме" была чрезмерно строга, а Панайотова хвалила. Алексей уверен, что он просто не подходил под "формат" Ларисы Александровны.

"У Долиной есть неудовлетворенность — никто в нашей стране не слушает джаз, который ей нравится. Моя победа на конкурсе — болезненный момент для нее", — откровенно заявил певец.

По словам Гомана, артистка на конкурсе открыто симпатизировала Панайотову, это замечали многие. Манера исполнения Александра певице намного ближе. Он до сих пор остается ее любимым учеником.

Гоман не скрывает, что ему стиль Долиной и Панайотова не нравится. Алексей считает, что их исполнение сложно назвать трогательным. При этом артист все же отдает должное их безупречному вокальному мастерству. "Пение Долиной и Панайотова никогда меня не трогало, не вызывало слез", — отметил "народный артист".

Но не только Долина была недовольна Гоманом на конкурсе в далеком 2003-м. Продюсер Ким Брейтбург тогда раскритиковал авторские песни Алексея. Сейчас певец уверяет, что не в обиде на мэтра. "У него такой характер. Ким Брейтбург — большой профессионал", — пояснил Алексей.