Ира Пинчук показала первое фото с новым женихом-иностранцем: он очень известный актер

Звезды "Дома-2" Ира Пинчук и Арай Чобанян развелись в сентябре прошлого. Семья распалась после того, как мужчина попался на изменах.

Ира узнала о том, что муж ей не верен после празднования дня рождения. Пинчук в феврале закатила роскошную вечеринку и гуляла с друзьями два дня. В это время хакеры украли соцсети Чобаняна и слили все его переписки в Сеть. Разразился скандал, Пинчук рыдала и говорила, что не знает, как ей жить.

Бывшая участница реалити долго не смогла смириться с крахом брака. Ира второй раз оказалась в клинике, где прошла лечение от депрессии. Пинчук потребовалась госпитализация, так как после отдыха с детьми в Дубае ее состояние резко ухудшилось, у Ирины произошел нервный срыв. Почти месяц звезда "Дома-2" провела в клинике. Но лечение дало результат. После выписки Ира чувствует себя прекрасно и даже начала ходить на свидания.

Накануне Пинчук рассказала, что некий мужчина пригласил ее в ресторан. Бывшая участница "Дома-2" нервничала и не знала, как себя вести на свидании, ведь за время брака совсем разучилась флиртовать. Но встреча все же состоялась, и Ирина заверила, что в ее жизни наступил новый период.

"Никогда не думала, что скажу, но спасибо Араю, что так поступил со мной. Я проживаю один из лучших периодов своей жизни", — написала Пинчук в личном блоге.

Ира уверяет, что наконец-таки счастлива. Она даже выставила в Сеть первое фото с новым избранником. Лицо мужчины Пинчук не показала полностью, но даже по тому, что удалось рассмотреть, поклонники Ирины узнали в брутальном брюнете с щетиной актера Микеле Морроне.

Звезда реалити имя жениха не раскрыла, но сообщила, что он иностранец, актер, популярный в своей стране. После первого же свидания Ира уехала с мужчиной в другой город.

"Я сама пока ничего не понимаю. Он не до конца знает русский, через переводчик общаемся. Он популярен в своей стране. Поэтому меня не знает. Он актер, многие из вас его знают", — поделилась Пинчук.

Отметим, что Микеле Морроне 35 лет. Он из Италии, в разводе и воспитывает двоих детей. Россияне могли видеть его в фильме "365 дней".