Изувеченная в Дубае модель Мария Ковальчук работает в Париже спустя год после трагедии

Украинскую модель Марию Ковальчук нашли на обочине одной из дорог в Дубае 19 марта прошлого года. Девушку с переломами позвоночника, рук и ног доставили в больницу. Несколько недель она была без сознания, а когда пришла в себя, не могла говорить.

Сейчас Мария находится с семьей в Норвегии, она перенесла девять операций, медики говорят, что придется сделать еще одну, чтобы снять металлические пластины с ног. Но уже Ковальчук может ходить без посторонней помощи. Модели очень повезло, после столь страшных травм у нее остался лишь шрам на лбу.

Чтобы научиться жить с этой отметиной, Мария пошла на курсы визажа. Она училась самостоятельно и брала уроки у опытных мастеров. Свои работы Ковальчук демонстрировала в Сети. В итоге Мария обрела не только новое хобби, но и работу. Ковальчук позвали в Париж на Неделю моды. Маша отработала на мероприятии в качестве визажиста.

Об этом рассказала сама экс-модель, опубликовав фотографии на фоне Эйфелевой башни. "Благодарна Парижу не только за эстетику и красоту, но и за замечательных, творческих, красивых и успешных людей", — поделилась Мария впечатлениями.

Ковальчук верит, что это старт ее новой карьеры. Мария хотела бы еще не раз вернуться во Францию.

Напомним, минувшим летом Мария дала интервью Ксении Собчак, в котором попыталась обелить свою репутацию. Она отрицала, что занималась эскортом, но была вынуждена признаться, что продавала свои откровенные фото. После интервью Ковальчук едва ли не каждый день приходилось оправдываться, почему она оказалась в Дубае и что там делала. В итоге модель не выдержала и раскрыла правду. Маша говорит, что просто хотела жить как в кино.