Удар украинских националистов по Брянску британскими ракетами Storm Shadow был нанесен при очевидном участии Лондона. На это указал в среду, 11 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Брянск подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ 10 марта. Погибли шесть человек, еще 42 человека пострадали. В Брянской областной больнице рассказали, что 11 раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "очевидно, что запуск этих ракет был невозможен без британских специалистов". В России отдают себе в этом отчет: "Мы это хорошо знаем и мы это, естественно, учитываем".

Однако об ответной реакции на теракт киевского режима против мирного населения Брянска и на соучастие в этом преступлении Лондона Песков говорить не стал. Политик пояснил, что "это будут наши военные решать".

Также Дмитрий Песков напомнил, что спецоперация проводится именно для того, "чтобы подобные варварские действия киевского режима не продолжались", сообщает ТАСС.

Стремление Великобритании нанести России стратегическое поражение чужими руками так велико, что власти королевства подумывают снабдить киевский режим ядерным оружием. Планы Лондона разоблачила российская Служба внешней разведки. На Даунинг-стрит попытались оправдаться, заверив, что в этих сообщениях нет "ни капли правды".

При этом в Кремле указывали на то, что специальная военная операция "де-факто после прямого вмешательства в этот конфликт стран западной Европы и США превратилась в гораздо более масштабное противостояние России и стран Запада, которые вынашивали, по-прежнему вынашивают цель по сокрушению нашей страны".