Песков забил последний гвоздь в крышку гроба Telegram: "Хватит думать!"

Информационная деятельность в СНГ для России осложняется необходимостью работать с вражескими социальными сетями. На это указал в среду, 11 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля выступил на конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры" в Высшей школе экономики.

Как подчеркнул Песков, "мы сейчас стремительно теряем инструментарий для нашей пропагандистской работы за рубежом", поскольку "телеэфир — это штука относительная в наше время, выключается кнопкой". В то же время "мы имеем дело с вражескими социальными сетями, которые на вершине конкурентности на пространстве СНГ, во всем мире".

Пресс-секретарь главы государства отметил, что если "мы не работаем с Telegram", возникает вопрос: "А где нам тогда смыслы доводить?"

Отвечая на собственный вопрос, Дмитрий Песков призвал ориентироваться на собственные ресурсы: "Хватит думать о Telegram, думайте о Max!" (цитаты по ТАСС).

Ранее в Кремле подтвердили, что в Telegram "фиксируется большое количество контента, которое потенциально может представлять опасность для нашей страны". С учетом этих фактов соответствующие органы предпринимают "те меры, которые считают целесообразными".

Федеральная служба безопасности, в свою очередь, предупредила, что украинские военные и спецслужбы в скором времени смогут получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях — против России.