"Справилась, как видите. Жива, здорова": Долина выступила с едким заявлением после грандиозного скандала

Лариса Долина попала в скандал в минувшем году. Сначала артистка под воздействием мошенников продала квартиру Полине Лурье, а затем через суд вернула себе недвижимость. Деньги покупательнице певица тогда не вернула, ссылаясь на то, что ее нагло обманули мошенники, и после произошедшего у нее просто нет средств.

Разбирательства по этому делу длились несколько месяцев и широко освещались в СМИ. Перед Новым годом Верховный суд постановил вернуть покупательнице квартиру, а Долину выселить. Но Лариса Александровна не спешила освобождать апартаменты. В итоге в дело вмешались судебные приставы и Лурье смогла въехать в квартиру только под конец января.

Общественность в этом разбирательстве полностью поддержала покупательницу. Долину стали критиковать, даже звучали призывы отменить артистку. Своим поведением певица завоевала народную нелюбовь. Но постепенно скандал улегся. Сейчас Лариса Александровна продолжает выступать в театре и давать концерты.

На днях директор певицы Сергей Пудовкин рассказал, что Долина "черную полосу" пережила тяжело. По его словам, здоровье артистки пошатнулось, она много плакала в то время.

Теперь же и сама Лариса Александровна согласилась ответить на вопросы о пережитом скандале. Долина призналась, что когда на нее обрушилась волна критики, первым на помощь пришел Игорь Бутман. Он поддержал коллегу в самый разгар нападок хейтеров и был с ней до самого конца.

"Очень многие, практически все меня поддержали, за что я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить. У меня не было сомнений, но я убедилась, что у меня очень много друзей среди музыкантов и моих коллег по цеху. Я даже имею в виду не джазового, а популярного", — сообщила исполнительница хита "Погода в доме".

На вопрос о своем состоянии Долина ответила не так охотно. "Справилась, как видите. Жива, здорова, даже улыбаюсь. Так что все хорошо, спасибо", — цитирует Ларису Александровну Daily Storm.