Российские спортсмены завоевали четвертое золото Паралимпиады-2026

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золотую медаль на зимних Паралимпиаде в Италии — это вторая награда высшего достоинства на Играх-2026 для спортсменки и четвертое золото в копилке сборной России.

Багиян, которая днем ранее принимала поздравления с победой в спринте (3 минуты 16,1 секунды), в этот раз выиграла гонку на 10 километров с раздельного старта. Ведущим спортсменки выступает Сергей Синякин, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава государства Владимир Путин поздравил Анастасию Багиян и Варвару Ворончихину с победами на Паралимпиаде-2026, подчеркнув, что они ярко представили Россию благодаря отличной подготовке, силе духа и характера.

Направил президент поздравительную телеграмму и лыжнику Ивану Голубкову — он выиграл золотую медаль в гонке на 10 километров сидя. Спортсмен назвал эту победу исполнением своей мечты и посвятил ее всей России и лично российскому лидеру Владимиру Путину.