Побрившая голову певица Слава заявила об уходе со сцены: не смогла пережить скандал в Пензе

Певица Слава в начале марта опозорилась во время концерта в Пензе. Артистка странно вела себя на сцене, чем разозлила зрителей. Одна из возмущенных поклонниц забралась на сцену и заявила певице, что та "фанерщица", а после потребовала вернуть деньги за отвратительный концерт.

К возмущенной жительнице Пензы присоединились и другие зрители. В Сети выставили видео с выступления и раскритиковали Славу, которая якобы все время пела под фонограмму, а когда пыталась спеть вживую, не попадала в ноты.

Певица попыталась оправдаться и заявила, что на ее концерте некие недоброжелатели устроили провокацию. Исполнительница хита "Одиночество" записала видео с объяснением, на кадрах она рыдала от обиды.

Слава попыталась взять себя в руки и даже внешне обновилась. Певица сбрила волосы на затылке и висках, сделав стильную прическу. Но сил ей это не придало.

"Огромное количество концертов, я всегда волнуюсь перед выходом на сцену. Мне сделали какой-то очень тяжелый график, перелеты, переезды... Если бы вы находились на моем месте, вы бы поняли, насколько это тяжело. Иногда я взваливаю на себя непосильную ношу", — поделилась артистка.

Произошедшее заставило Славу задуматься о длительном отпуске. Певица выступила с заявлением, в котором сообщила, что на несколько лет уйдет со сцены.

"Я доработаю этот тур, не могу подвести людей. Но дальше я возьму год, два или даже три... Я хочу перестроить дом, побыть с внуком, выбирать занавески, сделать что-то для себя, потому что большую часть жизни я жила не для себя", — рассказала Слава.