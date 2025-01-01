Иран сделал устрашающее заявление о смене подхода: "Политика ответных ударов закончилась"

Иран меняет подход к военной операции против США и Израиля. С таким заявлением выступил в среду, 11 марта, центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".

Как говорится в заявлении, "политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом" (цитата по РИА Новости).

Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о проведении новой, уже 39-й по счету, волны ударов по американским целям на Ближнем Востоке. КСИР объявил, что сделал это в память о погибших представителях своего военного командования, включая начальника Генштаба Абдулрахима Мусави.

Американские власти продолжают информировать мир об успехах своей антииранской операции "Эпическая ярость". Руководитель Центрального командования Пентагона Брэд Купер заявил, что Соединенные Штаты поразили более 5,5 тысяч целей внутри Ирана и более 60 кораблей, включая четыре ракетных катера класса "Сулеймани".

При этом Израиль в попытках придать блеска собственной военной операции "Рев мести льва" опубликовал видео с авиаударом по военному объекту в Иране, утверждая, что это новые удары израильской армии, наносимые в ходе нынешней эскалации. Однако Al Jazeera выяснила, что пресловутое видео на самом деле было снято еще летом 2025 года — указанные кадры "не являются новыми и не демонстрируют недавние удары", вопреки заявлениям израильских властей.