Он держал оборону 68 дней: о подвиге "Маэстро", который запомнят навсегда

Он остался наедине с врагом. Был в опасности, но не был брошен. Вот очередная доставка с воздуха. Человек в руинах - штурмовик Сергей Ярашев с позывным "Маэстро" .

"Разговаривали с ним по рации, чтоб не чувствовал себя одиноко, сообщали новости, шутили, старались, чтобы у него было все в порядке: средства, боеприпасы, взрывчатка, которой он удачно воспользовался, проминировав подходы, потом видели как подорвалась группа противника", - рассказал Роман Малютин, заместитель командира батальона.

Штурмовики 51-й гвардейской общевойсковой армии группы "Центр" прорывались к опорнику ВСУ. Ярашев - самый молодой в бригаде - первым ворвался на позиции врага уничтожил несколько боевых точек. Наши бойцы зачистили участок. Но Сергей оказался "отрезанным" - украинские боевики были со всех сторон. Пришлось искать укрытие. А главной задачей сослуживцев стало любой ценой вывести товарища.

Пока наши беспилотники контролировали небо, круглосуточно держа его в курсе происходящего вокруг, "Маэстро" времени не терял. И удачно водил врага за нос.

"Месяц противник даже не подозревал, что у него под боком сидит наш боец и передает сведения. Парень очень любит сладкое, по рации просил, чтоб ему сбросили джем малиновый", - вспоминает Вадим Поздняков, заместитель командира бригады.

Только спустя месяц боевики ВСУ заподозрили неладное. И начали активно атаковать позицию, которую удерживал "Маэстро". Штурмовик Ярашев активно отстреливался, враг думал, что в укрытии целая группа наших бойцов, били российские беспилотники. В конце концов "Маэстро" вывели. Он держал оборону 68 дней. Без ранений не обошлось. Позже ему ампутировали обе стопы.

Эта история впечатлила многих. А накануне ее рассказал Владимиру Путину глава ДНР Денис Пушилин. Попросив наградить Сергея Ярашева. Президент поручил подготовить указ о присвоении 21-летнему самарцу Сергею Ярашеву звания Героя России.

Благодаря подвигу бойцы группы "Центр" не пустили противника на одном из ключевых направлений в ДНР. И даже продвинулись вперёд. Тем временем, говорят штурмовики, "Маэстро" снова "исполняет". Несмотря на серьезное ранение - просится обратно на службу.