Поправки для защиты самозанятых внесут в Трудовой кодекс

Поправки, направленные на защиту трудовых прав граждан, планируется внести в Трудовой кодекс России. Об этом в среду, 11 марта, рассказал заместитель руководителя думской фракции партии "Единая Россия" Андрей Исаев.

Речь идет о защите интересов россиян, которые официально оформлены по месту работы как самозанятые или нанятые по гражданско-правовым договорам, но фактически находящихся в трудовых отношениях. Из-за такого оформления граждане лишаются права на оплачиваемый отпуск, зарплату не ниже МРОТ и охрану труда.

Корректировки в законодательство также ужесточают наказание за уклонение от оформления трудового договора, цитирует Исаева "Российская газета".

Ранее вице-премьер Александр Новак пообещал, что признаки трудовых отношений будут закреплены в России законодательно — так власти решат проблему подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми гражданами. Работодателям-нарушителям будет грозить административная ответственность.

Тем временем председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов призвал пересмотреть правила работы для самозанятых, разрешив им оказывать услуги только физическим лицам, а также предоставлять жилую и коммерческую недвижимость в аренду. Парламентарий заявил, что это помогло бы решить ряд системных проблем в работе самозанятых.